Juventus-Inter, Cannavaro: "Bianconeri imbattibili in Italia, ma gli serviva Witsel"

03/02/2017 11:10

CANNAVARO JUVENTUS INTER / "I bianconeri sono ancora più forti, vincono da parecchi anni: credo che in Italia la Juventus sia imbattibile". Pensieri e parole di Fabio Cannavaro. Ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport' il doppio ex del derby d'Italia tra la compagine torine e l'Inter ed attuale allenatore del Tianjin Quanjian, ha aggiunto che "Suning sta facendo sul serio e ha capito l'importanza di un'anima italiana nel gruppo. Sul mercato di gennaio hanno agito molto bene. Pioli sta facendo il resto e stanno mettendo le basi per un futuro ambizioso. Juve? In Europa sarà diverso: forse in mezzo qualcosa manca. Negli ultimi anni hanno perso giocatori importantissimi come Pirlo, Vidal, Pogba. Gente davvero difficile da sostituire. In effetti Witsel avrebbe fatto molto comodo a loro. Con Khedira avrebbe costituito una coppia perfetta capace di coprire, ma anche concludere l'azione".

M.R.