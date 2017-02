Stoke City, Hughes conferma: "Berahino non potrà giocare per 8 settimane"

03/02/2017 10:56

STOKE HUGHES BERAHINO / Il grande acquisto del mercato invernale dello Stoke City è stato Saido Berahino dal West Bromwich. Ma l'attaccante anglo-burundese non potrà essere schierato dai 'Potters' nelle prossime partite. La conferma arriva dallo stesso Mark Hughes in conferenza: "Sapevamo già di questa cosa prima di acquistarlo. C'è un procedimento della FA in atto e Saido verrà squalificato per 8 settimane credo. Per saperne di più, però, dovete chiedere al suo ex club".

M.R.