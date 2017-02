Juventus-Inter, dal colpo Gagliardini all'intuizione di Allegri. E' sfida a tutto campo

Andrea Della Sala (@dellas8427)

03/02/2017 11:30

SERIE A JUVENTUS INTER MERCATO - Dopo la chiusura del calciomercato, la Serie A regala subito una grande sfida domenica sera con Juventus-Inter. Il derby d'Italia da sempre è una sfida particolare, molto sentita sia dai club, che da giocatori e tifosi, ancor di più in questo momento in cui la squadra nerazzurra sembra poter dare del filo da torcere ai bianconeri. La Juventus arriva alla sfida forte di un nuovo modulo proposto da Allegri che ha dato ancora maggior fiducia alla squadra, l'Inter si presenta con un Gagliardini in più dal calciomercato e con una serie positiva di vittorie interrotta solo dalla debacle in Coppa Italia contro la Lazio, ma spinta dai sette successi consecutivi in campionato.



Juventus, il colpo di gennaio è il nuovo modulo di Allegri

La Juventus si presenta nel modo migliore alla sentita sfida contro i rivali dell'Inter. L'Ad Marotta non è riuscito a portare quel colpo che ci si aspettava per il centrocampo (già cercato con insistenza anche in estate), visto che Witsel ha preferito raggiungere Cannavaro in Cina e i bianconeri hanno optato per Rincon dal Genoa che è andato a rimpolpare il reparto mediano a disposizione di Allegri. La dirigenza bianconera non ha messo a segno particolari colpi in questa finestra di mercato, ma ha lavorato anche in ottica futura assicurandosi il talento Orsolini dall'Ascoli gettando le basi per l'arrivo alla Juve di Kolasinac dallo Schalke 04, che settimana prossima sarà a Torino per sostenere le visite mediche. Nessun grande arrivo nel calciomercato Juventus, ma la squadra ha comunque avuto una grande accelerazione nel mese di gennaio, sprint dovuto soprattutto al'intuizione del tecnico Allegri che ha deciso di cambiare modulo e ha scelto una formazione offensiva inserendo tutti i talenti a disposizione. Il 4-2-3-1 sfoderato dalla Juve contro la Lazio, con Pjanic, Mandzukic, Dybala, Cuadrado e Higuain titolari ha avuto subito un grande impatto in Serie A e la riconferma col Sassuolo ha regalato alla squadra bianconeri maggior fiducia e convinzione nei propri mezzi. Il match contro l'Inter dirà, probabilmente, se questo nuovo assetto potrà essere quello definitivo anche in ottica europea.



Inter spinta da Gagliardini, ma il vero craque resta Pioli

L'unico grande affare della finestra di trasferimenti appena conclusosi è stato quello messo a segno dal mercato Inter con l'acquisto di Roberto Gagliardini dall'Atalanta. Il centrocampista ha avuto un impatto importante nella squadra di Pioli, essendosi saputo calare immediatamente nella realtà interista e diventando subito un elemento fondamentale nello scacchiere nerazzurro. Il Ds Ausilio si è assicurato Gagliardini, ma ha saputo anche centrare l'altro obiettivo impostogli dalla dirigenza dell'Inter che era quello di sfoltire la rosa. Così, hanno lasciato la Pinetina i vari Felipe Melo, Miangue, Jovetic e Ranocchia, giocatori al margine del progetto nerazzurro. Oltre a questo l'Inter ha posto le basi anche per il mercato del futuro prenotando Manolas dalla Roma per l'estate e intavolando i primi discorsi per i rinforzi della prossima stagione. Il vero affare del mercato nerazzurro, però, è Stefano Pioli. Il tecnico nerazzurro, chiamato per sostituire de Boer, ha saputo ricreare un gruppo capace di trovare 7 vittorie consecutive e di rientrare a sperare per una qualificazione alla prossima Champions League. L'Inter si presenta al derby d'Italia con la sicurezza di potersela gicoare ad armi pari con la capolista, anche se il k.o. in Coppa Italia contro la Lazio ha messo un po' di paura nell'ambiente, soprattutto per il fatto che si sono riviste alcune amnesie difensive che da tempo mancavano. La sfida contro la Juve, però, dirà a che punto è il processo di maturazione della squadra di Pioli e se davvero l'Inter potrà lottare fino alla fine per i primi tre posti.