03/02/2017 10:49

CAPELLO ROMA JUVENTUS / Fabio Capello, nel corso di un'intervista concessa a 'Sette' è tornato sul suo passaggio dalla panchina della Roma a quella della Juventus: "E' vero, non ho mantenuto la parola. Avrei dovuto fare come Luciano Spalletti: noi siamo professionisti. Invece ci sono andato. Avevo capito che in 5 anni avevo dato tutto e non riuscivo più a trasmettere alla squadra ciò che sentivo dentro. Era diventata routine".

S.D.