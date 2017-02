Calciomercato Milan, nuova pista per il post Donnarumma

Maurizio Russo

03/02/2017 10:33

MILAN DONNARUMMA BRAVO / Il calciomercato Milan la prossima estate ruoterà soprattutto intorno alla figura di Gianluigi Donnarumma. Non è un mistero che la Juventus e diversi top club inglesi e spagnoli siano in pressing sul giovane portiere rossonero e che il suo agente Mino Raiola stia lavorando più alla sua cessione che non al rinnovo del contratto con il club meneghino. La richiesta del noto procuratore è di 4,5 milioni ma Galliani, forte della volontà del calciatore di restare al Milan, sarebbe intenzionato ad offrirgli 2,5 milioni di euro a stagione (contro i 150mila attuali) che andrebbero a crescere stagione dopo stagione in base a determinati bonus. I futuri proprietari cinesi, inoltre, dovrebbero garantire un cospicuo bonus alla firma di Donnarumma e una percentuale sulla cifra della sua futura rivendita.

Calciomercato Milan, Bravo nel mirino: ma quanta concorrenza

Il Milan non vuole comunque farsi trovare impreparato in caso di separazione a sorpresa da Donnarumma. E, secondo quanto riportato dal sito 'fichajes.net', avrebbero iniziato a prendere informazioni su Claudio Bravo in vista della sessione estiva di calciomercato. Il 33enne estremo difensore della Nazionale cilena (con passaporto spagnolo) non rientra nei piani del Manchester City per il futuro, tanto che il manager Pep Guardiola lo ha relegato in panchina nell'ultima sfida contro il West Ham. Ma i rossoneri dovranno fare i conti con la concorrenza dei club di Premier League: ad oggi, infatti, Chelsea e Liverpool sembrano in prima fila nella corsa all'ex portiere del Barcellona.