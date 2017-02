Bologna, l'ex Dzemaili: "Su Napoli smentisco tutti. Con Benitez..."

03/02/2017 09:51

BOLOGNA NAPOLI DZEMAILI / La 23esima giornata del campionato di Serie A si apre con l'anticipo tra Bologna e Napoli. "Per vincere devi sbagliare poco, stare attento agli inserimenti e non concedere spazi. E occhio ad Hamsik, intelligente come pochi - ha detto l'ex della partita Blerim Dzemaili alla 'Gazzetta dello Sport' prima di ricordare i suoi trascorsi all'ombra del Vesuvio - Dicono che tanta gente non vuole andare a Napoli, che si vive male. Smentisco tutti: si sta bene, mai avuto problemi. L'ultimo anno giocai meno, ma non è vero che non voglio stare in panca. Più gioco, più rendo, questo sì. E non è vero che non andavo d'accordo con Benitez, da lui ho imparato molto. Se non gioco, prima di tutto faccio un esame di coscienza, non penso di stare antipatico al tecnico. E l'ultimo anno ho sbagliato qualche atteggiamento, mi arrabbiavo".

M.R.