Gossip - Dzemaili confessa: "Mi finsi giornalista per conquistare Erjona"

03/02/2017 09:33

GOSSIP DZEMAILI ERJONA / A volte, per conquistare una ragazza, si finge di essere una persona famosa, magari un calciatore. Ma esistono anche dei casi diametralmente opposti, come quello del calciatore del Bologna Blerim Dzemaili, che ha confessato di aver fatto ricorso ad un espediente per conquistare la sua attuale compagna, la modella Erjona Sulejmani: "Mi finsi giornalista e le dissi che volevo fare un'intervista - ha confessato alla 'Gazzetta dello Sport' - L'avevo vista sui social, mi aveva colpito tanto. Poi ci vedemmo e capimmo che facevamo l'uno per l'altra. Stiamo insieme da tre anni e mezzo, da 22 mesi con noi c'è Luan. Ma ora Erjona è più famosa di me".

M.R.