Inter, Pioli prepara la mossa a sorpresa contro la Juventus

03/02/2017 09:18

JUVENTUS INTER PIOLI / E' iniziato il conto alla rovescia per il derby d'Italia di domenica sera. In vista della trasferta di Torino contro la Juventus, come si legge sulla 'Gazzetta dello Sport', il tecnico dell'Inter Stefano Pioli starebbe pensando ad una mossa a sorpresa: riportare Gary Medel - che dal suo arrivo sulla panchina nerazzurra è stato impiegato solo in difesa - a centrocampo. Il cileno è in ballottaggio con Kondogbia e Brozovic, con il croato che contende una maglia da trequartista anche a Joao Mario, mentre l'unico sicuro del posto ad oggi sembra Gagliardini.

M.R.