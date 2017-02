Calciomercato Milan, iniziate le visite mediche di Caceres

03/02/2017 09:03

CALCIOMERCATO MILAN CACERES / Oggi è il giorno di Martin Caceres al Milan: l'acquisto del terzino uruguaiano ex Juventus, attualmente svincolato, è condizionato al buon esito delle visite mediche. Gli esami medici approfonditi sono iniziati da pochi minuti. Il difensore è arrivato alle 8.12 alla clinica 'La Madonnina' di Milano. L'ex Juve è fermo esattamente da un anno: l'ultima apparizione in campo risale al 3 febbraio, in Juve-Genoa, quando si infortunò al tendine d'Achille. In caso di ok dai medici, Caceres potrebbe firmare già nel pomeriggio.

S.D.