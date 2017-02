Calciomercato Fiorentina, Corvino 'chiama' Sarri: tutti gli indizi

03/02/2017 08:41

CALCIOMERCATO FIORENTINA SARRI / Che Pantaleo Corvino sia un grande estimatore di Maurizio Sarri non è certo un mistero, pertanto non stupisce che per il 'dopo Paulo Sousa', il direttore generale dell'area tecnica della Fiorentina pensi all'attuale allenatore del Napoli.

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' riporta le dichiarazioni di Pantaleo Corvino su Amadou Diawara, che ribadiscono la stima del dirigente per il tecnico toscano: "Sarri è un maestro e lo aiuterà a crescere e ad imparare a giocare lungo". 'Tuttosport', invece, rivela un retroscena: ad alcuni tifosi che gli chiedevano se gli piacesse Sarri, Corvino ha risposto con un deciso "Sì".

Nella giornata di ieri, Pantaleo Corvino aveva parlato del futuro di Paulo Sousa: "Abbiamo una clausola da poter esercitare ad aprile per rinnovare, siamo tranquilli sotto questo aspetto. Sulle clausole poi che riguardano un allenatore o un direttore, sono cose che contano ma conta soprattutto il voler condividere una volontà".

S.D.