Calciomercato Juventus, ecco il contratto di Kolasinac

03/02/2017 08:20

CALCIOMERCATO JUVENTUS KOLASINAC / Ancora pochi giorni e, salvo clamorose sorprese, Sead Kolasinac diventerà a tutti gli effetti un nuovo (futuro) calciatore della Juventus. Come si legge su 'Tuttosport' oggi in edicola, il terzino bosniaco, in scadenza a giugno con lo Schalke 04, arriverà a Torino la prossima settimana con un volo privato di andata e ritorno in giornata con unica tappa al J Medical. Per lui è pronto un contratto fino al 2021. La Juventus ha provato ad acquistare Kolasinac già a gennaio, senza però trovare l'accordo economico con lo Schalke 04.

S.D.