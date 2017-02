Zaza: "Ecco perché non è andata col West Ham. Il rigore all'Europeo? Mi ha traumatizzato"

03/02/2017 08:01

ZAZA WEST HAM VALENCIA ITALIA EUROPEO / A tutto Simone Zaza. Attraverso le colonne de 'La Gazzetta dello Sport', l'attaccante classe 1991 si è raccontato a tutto tondo: dal fallimento di Londra fino al suo passaggio in Liga, arrivando allo sciagurato errore dal dischetto di questa estate. Questi i passaggi principali dell'intervista selezionati da Calciomercato.it:

"Il West Ham era una delle squadre che più mi voleva - esordisce Zaza - Rapidamente però non mi sono trovato bene sotto certi aspetti: ambientale, culturale, allenamento, alimentazione. Non sto facendo la vittima, so benissimo che di mestiere faccio il calciatore e che guadagno tanto. Cerco solo di spiegare le cause di questo fallimento. Non biasimo nessuno: il 99% della colpa è mia".

Una piena ammissione di colpa da parte dell'ex Juventus che con la casacca degli 'Hammers' ha collezionato appena 8 presenze, diluite in 459 minuti, senza trovare mai la via del gol: "Non stavo bene fisicamente. Avevo fatto la preparazione con la Juventus e quindi ero ok. Poi arrivato lì ho trovato un metodo di allenamento differente: ci si allena meno, a volte le sessioni durano 40 minuti e quasi subito non mi sono sentito bene. Ho bisogno di allenarmi di più, di massacrarmi. Il problema è che gli astrali domenica vanno a mille. Volevo fare cose che mi vengono naturali quando sto bene e non riuscivo a farle. E diventavo matto”.

Così, dopo appena sei mesi, ha deciso di fare fagotto: "Non è stato facile. Essere andato via in un certo senso da perdente mi dà fastidio". Nel calciomercato di gennaio tante piste: per Zaza si apre anche lo spiraglio Fiorentina. Ma alla fine decide di tentare di nuovo l'avventura lontana dai nostri confini: ecco il Valencia, altra squadra in piena crisi. "Già in ottobre inizio a ricevere chiamate da varie squadra - ha proseguito Zaza - e dico a tutti di no perché voglio far bene a Londra. Fino a quando il West Ham dà la notizia che non mi avrebbe riscattato. Lì ho iniziato ad ascoltare le offerte. Visto ciò che stavo vivendo in Inghilterra avevo paura a cambiare ancora Paese, preferivo tornare in Italia, ma era molto complicato. Il Valencia è sempre stata la squadra che più mi voleva, e poi c’era Prandelli. Ho mostrato interesse e ho preso tempo. Improvvisamente, ecco che se ne vanno sia Prandelli che il ds: penso che la cosa sia finita. E invece si sono rifatti vivi".

Ora l'obiettivo è trovare il primo gol stagionale. E pensare che circa 365 giorni fa, precisamente il 13 febbraio 2016, metteva a segno quella che può essere considerata la sua rete più importante fin qui: quella che ha deciso Juventus-Napoli sbaragliando la strada verso lo scudetto alla 'Vecchia Signora'. "E passato un anno, pieno di cose. Il 2016 è partito bene ma non è finito benissimo. Diciamo che la storia si è complicata già a metà anno. Il rigore all'Europeo è stato un problema che mi ha traumatizzato non poco. La cosa che mi ha fatto più danno sono stati i video, la Zaza Dance. Ora ci rido su. A farmi soffrire è stata l'immagine sbagliata che si è fatta di me la gente, come se fossi superficiale o presuntuoso. E pensare che in quel mese di ritiro avevo tirato cento rigori e non avevo sbagliato nemmeno uno".

D.G.