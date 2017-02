Italia, sorpresa a centrocampo: convocato Diawara?

03/02/2017 07:53

DIAWARA ITALIA / Il centrocampo della nazionale italiana guidata dal commissario tecnico Giampiero Ventura potrebbe essere presto impreziosito da un rinforzo inatteso: secondo quanto si legge questa mattina sulle colonne del 'Corriere dello Sport', il mediano guineano del Napoli Amadou Diawara sogna di vestire la maglia dell'Italia e, per questo motivo, ha già avviato già ai tempi in cui militava nel Bologna le pratiche per ottenere la cittadinanza italiana. Tutto dipenderà dai tempi e dalle procedure.

S.D.