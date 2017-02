Calciomercato Juventus, da Sanchez a Verratti: quanti duelli con l'Inter!

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

03/02/2017 07:38

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER / Domenica sera, alle 20.45, allo Juventus Stadium andrà in scena il derby d'italia tra la Juve e l'Inter. In attesa della sfida sul campo, ripercorriamo gli intrecci di calciomercato tra le due società, a partire da Lichtsteiner, 'promesso sposo' dell'Inter in estate ma poi bloccato dalla Juventus e blindato nelle scorse ore con un rinnovo del contratto. Nella sessione invernale di calciomercato, l'Inter ha risposto al colpo Caldara-Juve piazzando l'affondo decisivo per Gagliardini, nel mirino anche dei bianconeri.

A gennaio, l'Inter non è riuscita a mettere a segno l'acquisto di Ricardo Rodriguez del Wolfsburg ma ci riproverà in estate, Juventus (anch'essa interessata) permettendo. Il duello principale tra bianconeri e nerazzurri, però, è atteso su tre gioielli italiani: Marco Verratti del Paris Saint-Germain, Domenico Berardi del Sassuolo e Federico Bernardeschi della Fiorentina. Infine, resta viva sia per il calciomercato Juventus che in casa Inter la suggestione Alexis Sanchez (Arsenal).