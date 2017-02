Calciomercato, Cannavaro spaventa ancora la Fiorentina: "Kalinic è la mia prima scelta"

03/02/2017 07:10

CALCIOMERCATO CANNAVARO / "Fino ad oggi ho preso soltanto giocatori la cui prima domanda non sia stata: ‘Quanto prenderò?’. I soldi sono importanti, ma per me contano le motivazioni e la voglia di scommettere su sé stessi". Parola di Fabio Cannavaro, tecnico del Tianjin Quanjian che in questa sessione di calciomercato è stato l'incubo della nostra Serie A.

Ne sa qualcosa la Juventus chiesi è vista sfilare da sotto il naso Witsel: "Axel sarà il mio giocatore box to box", ha proseguito l'allenatore campano. Che poi è tornato sulla trattativa che ha fatto stare sulle spine l'intera piazza di Firenze: quella per Nikola Kalinic, per il quale erano pronti circa 40 milioni di euro per la Fiorentina e un contratto da 12 milioni annui per lui.

"Lui è la mia prima scelta per il 4-3-3 che ho in mente", ha confessato Cannavaro. Una dichiarazione volutamente al presente visto che il mercato in Cina chiude il 28 febbraio: "Ancora possiamo prendere un altro straniero. Vedremo". Parole che spaventano di nuovo le news Serie A e più specificatamente la Fiorentina che durante l'ultimo giorno di mercato ha fatto un tentativo per Paloschi proprio per cautelarsi in caso di addio del croato. Poi Cannavaro ha spiegato cosa non è andato nelle scorse settimane e perché non si è arrivati alla fumata bianca: "Al momento in cui tutto sembrava tutto a posto alcuni mediatori hanno cambiato atteggiamento e pretese".

In attacco, per il momento, si consola con l'arrivo di un ex Milan: "Mi piace sottolineare l’approccio che ha avuto Pato che si è messo a disposizione del gruppo. Avrebbe potuto accettare proposte ancora più vantaggiose in Cina. Invece è con noi, con Witsel e con gli altri perché crede nel lavoro che stiamo preparando".

D.G.