Calciomercato Lazio, Diaconale assicura: "Nessun caso Keita"

CALCIOMERCATO LAZIO/ Intervenuto ai microfoni di 'Radiosei', il responsabile della comunicazione della Lazio Arturo Diaconale, ha fatto chiarezza sulle polemiche sorte dopo la presunta mancata risposta di Keita alla convocazione di Simone Inzaghi per la gara di Coppa Italia contro l'Inter: "Si tratta di una situazione gonfiata, non esiste nessun caso Keita. Il calciatore non è stato assolutamente multato, le modalità del suo rientro erano concordate con la società. È normale che l'allenatore si augurasse che Keita, anche con un missile, potesse arrivare in tempo per giocare con l'Inter, ma anche lui sapeva che il giocatore non sarebbe stato nelle migliori condizioni fisiche e mentali per entrare in campo".

Calciomercato Lazio, Diaconale sul rinnovo di Keita

"Il rinnovo di Keita? Quando un calciatore deve rinnovare bisogna porre le condizioni perché si trovi in una situazione ideale, metterlo sempre nel mirino è sbagliato; penso anche a quanto accaduto a Biglia dopo la gara col Chievo, una situazione che certo non aiuta".

