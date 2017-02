Calciomercato Lazio, de Vrij ai saluti: il futuro è in Premier

02/02/2017 23:59

CALCIOMERCATO LAZIO DE VRIJ MANCHESTER UNITED / Questa sarà l'ultima stagione di Stefan de Vrij alla Lazio. Ad assicurarlo è il 'Corriere dello Sport' che sottolinea come il difensore centrale abbia deciso di non rinnovare il proprio contratto - in scadenza nel 2018 - coi biancocelesti: si sente pronto ed ha voglia di fare il grande salto.

Su di lui ci sono Chelsea, ma soprattutto Manchester United che lo segue dai tempi di van Gaal. Nonostante questa estate mancheranno appena 12 mesi al termine del legame col suo difensore centrale, Claudio Lotito non si lascia piegare: per cederlo vuole non meno di 30 milioni di euro. I rapporti con la SEG, società che cura gli interessi dell'ex Feyenoord, sono ottimi e negli ultimi tempi il ds Tare sembra aver stretto con Jorge Mendes, il 'superprocuratore' che gestisce anche José Mourinho, manager dei 'Red Devils'.

Tutti indizi che, uniti al rallentamento nelle trattative per Lindelof (Benfica), Manolas (Roma) e Fonte (Southampton), spingono l'olandese sempre più verso l''Old Trafford'. Tanto più se, come riferisce 'cittaceleste', questi ultimi abbiano una prelazione da 35 milioni da poter esercitare nei prossimi mesi. Ecco perché la Lazio ha deciso di bloccare la partenza e resistere agli assalti per Hoedt e Wallace: il prossimo anno saranno loro a guidare la difesa di Inzaghi.

D.G.