Chelsea, Fabregas: "Lotterò per convincere Conte. Guardiola? Passa parola"

02/02/2017 23:36

CHELSEA FABREGAS CONTE GUARDIOLA / E' stato uno degli obiettivi invernali di Milan e Juventus: stiamo parlando di Cesc Fabregas. La scintilla con Conte non è ancora scoccata ed a risentirne è il minutaggio che ha accumulato fin qui il playmaker spagnolo: "E' una situazione nuova per me, non lo nascondo - ha ammesso a 'Movistar+' - Però lotterò fino a fine stagione per giocare di più, so che posso farcela. L'ho dimostrato ogni volta che ho giocato di poterci stare in questa squadra".

Lo spagnolo ha po toccato anche altri tematiche nel corso dell'intervista: "Luis Enrique? Quello che sta facendo è fenomenale, ha fatto tutto alla perfezione negli ultimi due anni. Messi? Se il Barcellona non lo vende questo ciclo non si chiuderà. Fischi a Cristiano Ronaldo? In Premier non sarebbero successi, sicurissimo. Il mancato saluto di Guardiola? Passa parola".

D.G.