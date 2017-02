West Ham, Mancini accostato alla panchina degli 'Hammers'

02/02/2017 23:35

PREMIER LEAGUE MANCINI WEST HAM / Ancora in attesa di un progetto convincente, per Roberto Mancini potrebbero riaprirsi le porte della Premier League. Il suo ritorno in Italia non ha portato gli effetti sperati e, stando a quanto riportato dal 'Mirror', potrebbe prendere il posto di Bilic sulla panchina del West Ham.

Nella serata di ieri Mancini è stato avvistato a Londra, dove ha assistito alla sfida tra il West Ham e il Manchester City, che ha visto i padroni di casa sconfitti col risultato di 0-4. Per la quarta volta in stagione gli uomini di Pep sono riusciti ad avere la meglio, facilmente, del gruppo di Bilic, e proprio l'ex City potrebbe ora avere il compito di far rialzare la testa agli 'Hammers'.

L.I.