Serie B, Carletti da record: 8 categorie scalate in 10 mesi!

02/02/2017 23:20

SERIE B CARLETTI CARPI / Passare dal calcio dilettantistico con gli amici alla Serie B si può? Certamente. Basta chiedere a Cristian Carletti, giovane attaccante classe 1996, che ha stabilito un piccolo record nel nostro calcio.

Come mette in evidenza 'gazzetta.it', un anno fa il ragazzo sembrava aver smesso di inseguire il proprio sogno nonostante una media di 20 gol a stagione con le giovanili della Cremonese: ottiene la rescissione del contratto e torna a casa, per finire a giocare con gli amici nell'Ariete, squadra che milita nella Terza Categoria (l'ultima serie dei campionati organizzati dalla Figc) lombarda. 18 gol in 27 partite gli valgono la chiamata in Serie D: la Pergolettese gli concede una chance. L'inizio è in salita: niente tesseramento, ma solo allenamenti con la prima squadra. Carletti passa l'esame e in estate viene ingaggiato: parte come quarta scelta ma nel giro di poco tempo scala le gerarchie, diventa titolare ed insacca 7 reti.

Un rendimento che non passa inosservato, tanto che a gennaio arriva il Carpi e gli regala la Serie B. Una scalata inarrestabile la sua: 8 categorie in appena 10 mesi. Il prossimo obiettivo? A questo punto appare piuttosto scontato: la Serie A, per coronare un sogno che poco tempo fa sembrava impossibile.

D.G.