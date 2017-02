Calciomercato Juventus, Florentino Perez ha deciso: via Benzema e ASSALTO a Dybala

02/02/2017 22:35

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA REAL MADRID / Beppe Marotta è stato chiaro: "Non ci saranno problemi nell'annunciare tra qualche settimana il rinnovo di Dybala". Parole rilasciate poco più di 72 ore fa che sembravano aver chiuso la telenovela di calciomercato attorno alla 'Joya' e al suo adeguamento contrattuale (con l'ingaggio di Dybala che si avvicinerà ai 7 milioni e mezzo che percepisce Higuain, il più pagato nella rosa della Juventus). Ma quest'oggi dalla Spagna arrivano nuove e preoccupanti indiscrezioni che riguardano proprio il talento argentino...

Calciomercato Juventus, pronto l'assalto del Real Madrid per Dybala

Il Real Madrid ha deciso: dopo tre anni di 'quiete', questa estate Florentino Perez ha intenzione di tornare ad acquistare un 'Galacticos', un giocatore dalla comprovata qualità che sia in grado di infiammare l'esigente piazza madrilena. Un giocatore che il patron dei 'Blancos' ha individuato proprio in Paulo Dybala: come sottolinea 'Mundo Deportivo', è lui il suo sogno per la prossima estate. Una decisione, però, che comporterà lo scioglimento della 'BBC': se arriva il numero 21 bianconero uno tra Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo deve fargli spazio. E, senza troppe sorprese, l'indiziato numero uno a salutare la capitale spagnola è il francese. Su di lui c'è il Paris Saint-Germain che è pronto a farlo tornare in patria e dargli un ruolo centrale nel proprio progretto. Cosa che non sarebbe più possibile a Madrid con l'arrivo di Dybala. Calciomercato Juventus permettendo.

D.G.