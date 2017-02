Milan, Caceres per fronteggiare l'emergenza infortuni? La reazione dei tifosi è esilarante!

02/02/2017 21:56

MILAN CACERES REAZIONE TIFOSI / Martin Cacares si avvicina al Milan. Una notizia che non ha propriamente entusiasmato la piazza rossonera: E il perché è presto detto: viste le defezioni di De Sciglio, Antonelli e del giovane Calabria, Montella ha bisogno di rinforzi in difesa che sappiano anche giostrare anche sulle fasce. Un identikit che calza a pennello col profilo dell'ex Juventus se non fosse che lo stesso non scende in campo da un anno.

Proprio questa incognita sulle sue condizioni fisiche - di recente non ha superato le visite mediche col Trabzonspor - fa preoccupare (e non poco) i tifosi del 'Diavolo'. Di seguito vi proponiamo i 'cinguettii' più divertenti che sono apparsi sul web nelle ultime ore:

D.G.