Juventus, Zaza: "Bella gara con l'Inter ma lo scudetto è dei bianconeri"

02/02/2017 21:46

JUVENTUS ZAZA / Intervistato da 'Sky Sport', Simone Zaza, attaccante del Valencia, è tornato a parlare di serie A e nello specifico della lotta in vetta nel nostro campionato: "Ancora adesso la Juventus è un gradino sopra le altre in serie A. L'Inter viene da un periodo positivo, con sette vittorie consecutive alel spalle e sono certo che contro i bianconeri sarà una bella partita. Tra Juve e Inter sono sempre belle gare e non so come finirà. Sulla carta la Juventus è favorita. Scudetto? Saranno i bianconeri a vincerlo".

L.I.