Roma, il 'no' del Comune non scoraggia: "Richieste minime, fiducia nell'approvazione progetto-stadio"

02/02/2017 21:41

ROMA STADIO COMUNE / Oggi è arrivata la tanto attesa valutazione: il Comune di Roma ha dato 'parere non favorevole' alla costruzione dello 'Stadio della Roma'. Una decisione che non scoraggia però il club giallorosso: "Dal Comune solo minime richieste di modifica che i proponenti potranno adempiere facilmente, in modo da ottenere un parere favorevole e quindi procedere con l'approvazione del progetto Stadio della Roma", è quanto lasciano trapelare fonti vicine ai proponenti del progetto di Tor di Valle. "Il parere unico sul progetto, inviato oggi da Roma Capitale alla Regione Lazio - proseguono - è un documento di natura amministrativa e non costituisce posizione politica. Tale atto, sebbene sia scritto in maniera che ingenera dubbi, riporta solo minime richieste di modifica che i proponenti potranno adempiere facilmente, in modo da ottenere un parere favorevole e quindi procedere con l'approvazione del progetto".

D.G.