Calciomercato Milan, c'è l'accordo con Caceres: i dettagli

02/02/2017 21:18

CALCIOMERCATO MILAN CACERES / La lunga 'epopea' di Martin Caceres potrebbe essere giunta al termine. Dopo essere stato accostato a ben 27 squadre negli ultimi 13 mesi, l'ex difensore della Juventus, che non scende in campo dallo scorso febbraio, potrebbe restare nella nostra Serie A: come vi abbiamo raccontato, Caceres sta trattando col Milan che è alla ricerca di rinforzi in difesa.

Un affare che potrebbe raggiungere la fumata bianca nella giornata di domani: come riporta 'corrieredellosport.it', le parti hanno raggiunto un'intesa per un contratto di 5 mesi dove è presente un'opzione per un ulteriore anno (clausola esercitabile in maniera unilaterale dai rossoneri). Nella giornata di domani, quindi, l'uruguaiano sosterrà la visite mediche, conditio sine qua non per arrivare all'ufficialità del suo trasferimento alla corte di Montella viste anche (e soprattutto) i recenti controlli non superati col Trabzonspor.

D.G.