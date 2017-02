Gossip, guerra aperta tra Edu Vargas e una modella messicana!

02/02/2017 20:54

GOSSIP EDU VARGAS DANIELLE CHAVEZ / Vi ricordate di Edu Vargas? L'ex attaccante del Napoli, oggi al Tigres, ha dichiarato 'guerra' a Danielle Chavez, bella modella messicana. Quest'ultima lo ha criticato apertamente sui propri siti social per il proprio rendimento e la risposta - piuttosto piccata - della punta non si è fatta attendere: minacce di diffondere "cose non ti piaceranno perché nel calcio si sanno molte cose di te. Perché parli di calcio? Se non sai nulla e sai solo fare quelle foto nuda", l'attacco attraverso messaggi diretti su 'Instagram'. Una conversazione che la ragazza ha reso poi pubblica accusando Vargas di maschilismo.

D.G.