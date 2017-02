Calciomercato Napoli, Preziosi: "Simeone lo vedrei bene con Sarri"

02/02/2017 20:35

CALCIOMERCATO NAPOLI PREZIOSI SIMEONE / Intervenuto ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli', emittente ufficiale del club azzurro, il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato di Pavoletti e non solo: "Si tratta di un grandissimo giocatore. Ha però bisogno di cross. E' un classico centravanti, anche più bravo di Toni, in quanto a movimenti. Va servito quindi non palla a terra. Gli schemi dovrebbero cambiare un po'".

SIMEONE - "E' più volitivo di Inzaghi e anche più tecnico. Domenica ha realizzato due reti e un assist. Ha i numeri dei giocatori importanti. Juve o Napoli? Lo vedrei bene con entrambe. Con Sarri si troverebbe bene, perché gioca palla a terra".

L.I.