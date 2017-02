Tv, Paola Ferrari critica la Rai e riceve il tapiro

02/02/2017 20:14

TV TAPIRO PAOLA FERRARI / Nei giorni scorsi Paola Ferrari ha fatto sentire la propria voce, dal momento che, durante il programma Rai 'Sbandati', il suo nome non è stato citato quando si è parlato di giornaliste sportive.

Lei, volto dello sport su 'Rai 2', si è molto risentita e, raggiunta da Paolo Staffelli di 'Striscia la Notizia', si è vista consegnare un tapiro. Al programma ha dichiarato: "La Rai ha preferito mettere tre giornaliste della concorrenze. Per questo mi sono arrabbiata. L'ho visto come un affronto. Io sono una ribelle e se qualcosa non va, lo dico. Mi sono sentita un po' abbandonata".

L.I.