Calcio e Tv, Paola Ferrari esplode: "La Rai non rispetta i suoi giornalisti!"

02/02/2017 19:48

PAOLA FERRARI RAI / Il programma 'Sbandati' in onda su Rai2 lancia un sondaggio che manda su tutte le furie Paola Ferrari. Perché? La risposta sta nelle opzioni del quesito: alla domanda quale giornalista preferite non c'è infatti proprio quella di Rai1, mentre spiccano tutte le concorrenti. “RaiDue, rete dove va in onda 90esimo, propone a Sbandati D’Amico, Leotta e Calcagno migliori giornaliste sportive! Brava Alba grazie!”, ha twittato Paola Ferrari. Non è la prima volta che la conduttrice di '90esimo Minuto' si accende sui social network.