Calciomercato Napoli, Capozucca: "Su Cragno abbiamo già deciso"

02/02/2017 19:51

CALCIOMERCATO NAPOLI CAPOZUCCA CRAGNO / Tra i nomi accostati al Napoli per il dopo Reina c'è anche quello di Alessio Cragno, portiere di proprietà del Cagliari e ora in prestito al Benevento. A parlare del suo futuro in conferenza stampa il direttore sportivo dei sardi, Stefano Capozucca: "Tornerà da noi, è un portiere su cui puntiamo molto. A Benevento sta facendo benissimo, è stato addirittura convocato in Nazionale per lo stage. Si parla di accordi già presi per 10-12 milioni di euro. Tornerà a Cagliari, poi valuteremo".

B.D.S.