02/02/2017 19:27

CAGLIARI IBARBO / Conferenza di presentazione per Victor Ibarbo tornato al Cagliari in questa finestra di calciomercato. Il colombiano si è mostrato pentito: "Non avrei mai dovuto lasciare il Cagliari, tornando indietro non lo rifarei. Non sono pronto subito: sono fermo da una decina di giorni, non ho il ritmo. Per me sta passando un altro treno e voglio recuperare quanto perso in questi due anni. A Cagliari sto bene".

B.D.S.