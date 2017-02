Sassuolo, Ragusa: "Non mi aspettavo di giocare così tanto. Ecco i nostri obiettivi"

02/02/2017 19:37

SASSUOLO RAGUSA / Il Sassuolo è pronto a ripartire, parola di Antonino Ragusa. L'attaccante - intervenuto sul sito ufficiale del club - ha parlato del momento dei neroverdi in vista della sfida contro il Genoa: "Per affrontare il Grifone prepareremo la partita al meglio per fare punti perché il nostro campionato non è sicuramente finito. Dobbiamo porci degli obiettivi e il nostro deve essere quello di passare dall'altra parte della classifica. Ce lo meritiamo".

CRESCITA PERSONALE - "Sono felicissimo per come sta andando il mio percorso al Sassuolo. Non mi aspettavo di giocatore così tanto. Son felicissimo di questa possibilità".

M.S.