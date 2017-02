Bayer Leverkusen, UFFICIALE: squalificato Calhanoglu

02/02/2017 19:09

BAYER LEVERKUSEN CALHANOGLU SQUALIFICA / Stangata per il Bayer Leverkusen e Hakan Calhanoglu: il centrocampista turco è stato squalificato per quattro mesi dalla Fifa e il Tas di Losanna ha confermato oggi lo stop e l'ammenda di 100mila euro. Per il calciatore quindi stagione finita: "E' un duro colpo per Hakan, ma anche per noi. Stiamo pesantemente penalizzati anche se non abbiamo nulla a che fare con gli eventi in questione. Perdiamo un giocatore importante in una fase cruciale della stagione".

La squalifica a Calhanoglu arriva dopo la richiesta avanzata dal Trabzonspor alla Fifa: nel 2011 il calciatore, allora minorenne e in forza al Karlsrhue, firmò un contratto con i turchi per poi rinnovare con il club tedesco e passare successivamente all'Amburgo. Operazione che per la Fifa ha costituito una violazione dell'accordo siglato con il Trabzonspor.

B.D.S.