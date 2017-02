Calciomercato Napoli, agente Diawara: "Il Milan si era spinto avanti, poi Giuntoli mi disse..."

02/02/2017 19:10

CALCIOMERCATO NAPOLI DIAWARA AGENTE / Sabato Amadou Diawara farà ritorno nella sulla Bologna. Il centrocampista, protagonista del calciomercato Napoli della scorsa estate, non ha lasciato il club felsineo proprio nel migliore dei modi. L'agente del giovane mediano, Daniele Piraino, intervenuto ai microfoni di 'La Repubblica', edizione bolognese, è tornato a parlare di quel periodo e della concorrenza che il club azzurro ha dovuto battere per acquistare Diawara: "All'inizio il Valencia ci puntava molto - ammette il procuratore - Poi, quando mi misi a trattare col Napoli, il ds Giuntoli mi disse: è inutile che parli con altri, tanto lo piglieremo noi. E così è stato. In quel periodo molte squadre avevano chiesto informazioni, dalla Juve alla Roma. Epure il Milan si era spinto avanti".

AMBIENTAMENTO VELOCE - "Ambientamento a Napoli? Si è acclimatato benissimo - prosegue l'agente Piraino - Diawara vive a Posillipo, con lo stesso basso profilo di Bologna. Esce poco,lavora tanto. Sarri lo stima".

Napoli, Diawara: il nuovo titolare di Sarri

Amadou Diawara è stato uno degli acquisti del calciomercato azzurro che è riuscito ad imporsi fin da subito. L'ex Bologna è spesso la prima scelta di Maurizio Sarri per il ruolo di centrocampo davanti la difesa. Il calciatore è riuscito nell'impresa di scalzare un titolarissimo come Jorginho, che la passata stagione le ha giocate praticamente tutte. Un altro che è riuscito ad imporsi è Zielinski. L'ex Empoli e Diawara sono diventati i volti nuovi del centrocampo del Napoli. Un Napoli sempre più giovane che chiaramente, però, non può prescindere dal suo capitano. Marek Hamsik, al momento, sembra davvero l'unico insostituibile.

M.S.