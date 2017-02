Roma, tifoso a Spalletti: "Non andare alla Juve"

02/02/2017 18:37

ROMA JUVE SPALLETTI / Luciano Spalletti alla Juve? Un tifoso prova a chiederlo direttamente al tecnico giallorosso che, al termine della vittoria di Coppa Italia contro il Cesena, ha risposto con un ironico "Non me fa incaz..". Una replica divertita dopo la risposta più argomentata in conferenza stampa. Era lo scorso sette gennaio quando a Trigoria un cronista de 'La Gazzetta dello Sport' si alza e fa la domanda che gela la sala: "Lei allenerebbe la Juventus? Che domandina facile… Mi coglie di sorpresa. Io faccio questo lavoro, ci poteva mettere anche Fiorentina, Inter e Milan. Se continuerò ad allenare, io vado da tutte le parti".

Il contratto di Spalletti scade a giugno 2017



ll futuro di Spalletti tiene così ancora banco a Trigoria. Il contratto del tecnico giallorosso scade infatti a giugno e al momento non ci sono segnali di rinnovo. Il manager toscano ha, infatti, sempre garantito che avrebbe rinnovato il suo contratto solo con una vittoria importante. Lo scudetto, la Coppa Italia o l'Europea League. Un trofeo, insomma. Ecco che il prossimo calciomercato Roma dipenderà dalla eventuale permanenza di Spalletti. Certa la rivoluzione dirigenziale: al posto del ds Massara, di passaggio a Trigoria, arriverà molto probabilmente Monchi dal Siviglia.