02/02/2017 18:45

NIZZA BALOTELLI / Mario Balotelli cecchino infallibile su un terreno da calcio. L'attaccante del Nizza è protagonista di una sfida all'ultimo gol in un video pubblicato su Instagram: la difficoltà è fare gol con una porta sospesa in area e tenuta da un elicottero. L'ex Inter e Milan non sbaglia un colpo!

B.D.S.