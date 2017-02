Torino, Valdifiori: "Non riusciamo a gestire la gara. Bisogna essere compatti"

02/02/2017 18:39

TORINO VALDIFIORI / Momento complicato per il Torino di Sinisa Mihajlovic. I granata sono ancora alla ricerca del primo successo nel 2017: "Stiamo cercando di capire perché andiamo in difficoltà nella gestione delle partite - ammette Valdifiori ai microfoni di 'Sky Sport' - Partiamo forte, andiamo in vantaggio, ma non riusciamo a gestire la gara, stiamo lavorando per cercare di essere più compatti quando gli avversari spingono forte".

OBIETTIVO - "Dobbiamo cercare di fare più punti possibili per realizzare un sogno che abbiamo tutti e che questa piazza merita. Noi diamo il massimo, andremo avanti senza mollare nulla e cercando di vincere ogni partita".

M.S.