Calciomercato Milan, dalle critiche al rinnovo: lo 'strano' momento di Donnarumma

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

02/02/2017 18:06

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA FUTURO / Gianluigi Donnarrumma compirà 18 anni il prossimo 25 febbraio. L'estremo difensore del Milan, come è stato detto più volte, ha ampiamente bruciato le tappe di una carriera che si prospetta di altissimi livelli.

Il giovane estremo difensore di Castellammare di Stabia, nonostante la giovane età ha già potuto assaporare le diverse fasi della vita di un calciatore: Donnarumma, esaltato per la grandissima parata su Dybala in Supercoppa italiania, in questi ultimi giorni ha, infatti, ricevuto anche le sue prime critiche.

Il Milan non sta certamente attraversando il suo migliore momento e le sconfitte contro Napoli, Juventus e Udinese in parte sono state attribute al suo portiere. Non solo dai media ma alcune critiche sarebbero arrivate - attraverso i social - anche da parte di alcuni sostenitori. Piccoli malumori che sono bastati a Raiola per mettere paura al Milan in merito al futuro di Gigio Donnarumma.

Le dichiarazioni dell'agente, che hanno messo in discussione il futuro in rossonero dell'estremo difensore campano, non sono piaciute ai tifosi, che si sono mobilitati sui social con l'hashtag #Gigioresta che ha riscosso molto successo.

Aldilà del popolo del web, la realtà dei fatti è che Donnarumma per quasi la totalità dei tifosi è diventato il nuovo idolo della squadra. Lo dimostra anche il fatto che la sua maglietta sia la più venduta.

L'amore da parte dei suoi tifosi, però, potrebbe non bastare. Donnarumma, al momento, infatti, è legato ai rossoneri ad un contratto fino al 2018. Il calciomercato Milan non può che ripartire dal rinnovo del suo portiere. La nuova società, che dovrebbe prendere possesso delle quote di maggioranza il prossimo marzo, dovrà fare i conti con il prolungamento del giocatore più importante in rosa. Per cominciare con il piede giusto non si può che farlo con Donnarumma.

Calciomercato Milan, dalla Juventus al Real Madrid: tutti vogliono Donnarumma

Se nei prossimi mesi il rinnovo non dovesse arrivare, il futuro di Donnarumma sarebbe più a rischio che mai. L'estremo difensore è da tutti stato designato come l'ere di Gianluigi Buffon e proprio la Juventus è tra le squadre che ha mostrato più interesse per il calciatore. Con un contratto in scadenza nel 2018 il calciomercato attorno a Donnarumma rischierebbe di infiammarsi. Il portiere, oltre ai bianconeri, infatti, piace molto anche all'estero: Manchester United, Real Madrid e Chelsea sarebbero pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi il portiere del presente e del futuro. Un portiere che il Milan vorrebbe tenersi stretto ma per farlo, però, bisognerà assecondare le richieste di Raiola, un agente di certo non come altri.