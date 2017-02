Bologna-Napoli, doppio ritorno per Sarri

02/02/2017 17:58

BOLOGNA NAPOLI KOULIBALY MILIK / Possibile doppio ritorno nel Napoli in vista della trasferta di Bologna: Maurizio Sarri potrebbe inserire nella lista dei convocati Koulibaly e Milik. Il difensore senegalese è rientrato in settimana dopo essere uscito con il Senegal dalla coppa d'Africa: per lui possibile anche un impiego dal primo minuto. Il polacco, invece, potrebbe rientrare nel giro dei convocati dopo il lungo infortunio: per lui però non sembra ancora essere arrivato il momento di rivedere il campo.

B.D.S.