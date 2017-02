Calciomercato Chelsea, ESCLUSIVO retroscena Batshuayi: ecco la lista dei corteggiatori

ESCLUSIVO

Eleonora Trotta (@eleonora_trotta)

02/02/2017 17:44

CHELSEA BATSHUAYI / LONDRA (Inghilterra) - Michy Batshuayi è rimasto al Chelsea come vi avevamo anticipato. In sintonia con le volontà di Conte, l'attaccante dei blues proseguirà l'avventura ancora Londra, anche se non sono mancati gli illustri corteggiatori a gennaio. Siviglia, Psg, Schalke e West Ham lo hanno tentato infatti fino all'ultimo con ricche offerte. L'ex Marsiglia, obiettivo passato anche dalla Juventus, è stato pagato la scorsa estate circa 40 milioni di euro.