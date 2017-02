Roma, nuovo stadio: dal Comune no al progetto

02/02/2017 17:36

ROMA NUOVA STADIO / "Parere non favorevole": questa la valutazione fatta dall'amministrazione comunale di Roma Capitale. In una nota pubblicata dalla Regione Lazio, si legge: "In data odierna, l'Amministrazione comunale di Roma Capitale ha consegnato alla Regione Lazio le valutazioni sul progetto dello 'Stadio della Roma'. Il parere unico di Roma Capitale sul progetto definitivo dello Stadio della Roma è non favorevole".

Tra i punti che hanno portato al no, si legge nel parere pubblicato sul sito della Regione Lazio, si parla di condizioni di sicurezza non garantite in particolare in "Riferimento alla circolazione stradala sia veicolare che pedonale". Sono inoltre messe in rilievo "carenze funzionali" sempre in riferimento al sistema della viabilità e dei parcheggi. Sono state inoltre evidenziate altre carenze documentali e/o di contenuti.

Le condizioni per un parere favorevole sono: "Assicurare adeguati livelli di sicurezza, veicolare e stradale; Assicurare adeguati livelli di servizio delle infrastrutture stradali; completare la documentazione progettuale con le elaborazioni mancanti; colmare le carenze di contenuti rilevate".

B.D.S.