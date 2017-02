Calciomercato Lazio, rinnovo Biglia: tutti i dettagli

02/02/2017 16:43

LAZIO RINNOVO BIGLIA / In attesa del suggello ufficiale, emergono i dettagli completi sul rinnovo di Lucas Biglia. In mattinata, a Formello c'è stata la riunione decisiva tra Lotito, Tare, il capitano biancoceleste e il suo agente Enzo Montepaone. Secondo 'ilmessaggero.it', l'accordo è stato trovato sulla base di 2,8 milioni di euro a stagione più bonus fino al 2021. Nel corso del meeting, l'ex Anderlecht avrebbe ribadito la volontà di chiudere la carriera a Roma e non è escluso che si sia parlato anche di un futuro da dirigente.

D.T.