03/02/2017 01:27

ATHLETIC BILBAO MERINO BERENGUER / Doppio obiettivo per la prossima stagione per l'Athletic Bilbao: il club basco, come si legge su 'fichajes.com', ha messo gli occhi su Mikel Merino e Alex Berenguer. Il primo, 20enne centrocampista, non sta trovando spazio nel Borussia Dortmund. Il secondo, invece, è stato già seguito dall'Athletic a gennaio senza però riuscire a trovare un accordo con l'Osasuna.

B.D.S.