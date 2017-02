DIRETTA Liga, Barcellona-Athletic Bilbao 1-0: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

04/02/2017 16:15

DIRETTA BARCELLONA ATHLETIC BILBAO LIVE / La 21esima giornata della Liga, secondo turno del girone di ritorno, mette di fronte Barcellona e Athletic Bilbao. La squadra di Luis Enrique ha bisogno di un successo per avvicinarsi al Real Madrid primo, mentre quella di Valverde è alla ricerca di punti importanti in chiave Europa League. Calciomercato.it vi offre il match del 'Camp Nou' in tempo reale.

CLASSIFICA: Real Madrid 46*, Barcellona 42, Siviglia 42, Atletico Madrid 36, Real Sociedad 35, Villarreal 34, Athletic Bilbao 32, Celta Vigo 30, Espanyol 29, Eibar 29, Las Palmas 28, Alaves 24, Betis 23, Malaga 22, Valencia 19*, Deportivo la Coruna 19, Leganes 18, Sporting Gijon 13, Osasuna 10, Granada 10. *Una partita in meno