Calciomercato Palermo, Salerno punge Zamparini: "Non ho trattato io Biabiany con l'Inter"

02/02/2017 16:30

CALCIOMERCATO PALERMO BIABIANY / Il mercato invernale del Palermo si è chiuso senza grandi colpi in entrata. Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Sunjic, il direttore sportivo rosanero Salerno ha spiegato che "abbiamo una rosa di 25 giocatori e, arrivati a un certo punto, abbiamo preferito non far nulla. Quando sono arrivato, volevo fare 2-3 operazioni, ma ora va bene così. Biabiany? La trattativa non è arrivata a me: probabilmente Zamparini lo ha trattato direttamente con l'Inter, ma non me l'ha passata".

M.R.