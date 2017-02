Real Madrid-Napoli, Bale brucia le tappe

02/02/2017 16:17

REAL MADRID NAPOLI BALE / Dopo aver recuperato Marcelo e Modric, il Real Madrid potrebbe avere a disposizione anche Gareth Bale per l'andata degli ottavi di finale della Champions League contro il Napoli. Secondo 'as.com', l'esterno d'attacco gallese farà quasi sicuramente parte della lista dei convocati di Zinedine Zidane. L'ex Tottenham ha riniziato a correre in maniera continuativa e all'inizio della prossima settimana tornerà ad allenarsi in gruppo.

D.T.