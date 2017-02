Calciomercato Juventus, Isco non rinnova

02/02/2017 15:33

CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO / "La renovación de Isco, en punto muerto". Questo è il titolo che campeggia sulla homepage di 'marca.com', il giornale più vicino alle vicende di casa Real Madrid. Nonostante al centrocampista spagnolo rimanga solamente un anno e mezzo di contratto, sulla scrivania del suo entourage, secondo il media iberico, non è arrivata ancora nessuna offerta ufficiale per il rinnovo. Una situazione di stallo che potrebbe favorire l'inserimento di altri club e che la dirigenza 'merengue' vuole superare in estate, avviando le negoziazioni in maniera concreta.

Calciomercato Juventus, rinnovo Isco in stand-by

Il club spangolo non ha alcuna intenzione di perdere il giocatore a parametro zero nel 2018 e per questo motivo imporrà un 'aut aut' all'ex Malaga: rinnovo o cessione. Il centrocampista 24enne, dal canto suo, vorrebbe continuare a vestire la 'camiseta blanca', purché riesca ad ottenere una maggiore continuità nella rotazione dei titolari. I prossimi mesi, saranno dunque decisivi per capire meglio la situazione. Nel caso in cui dovesse esserci aria di addio, il nome di Isco tornerebbe di grande attualità per il calciomercato Juventus, visto che il club bianconero non ha mai mollato definitivamente la presa sul giocatore.

D.T.