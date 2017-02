Milan, infortunio Antonelli: il comunicato UFFICIALE

02/02/2017 15:15

MILAN INFORTUNIO ANTONELLI / Ancora un infortunio per il Milan: periodo nero per la formazione di Montella che dovrà fare a meno per circa un mese di Luca Antonelli. Questo l'esito degli accertamenti cui si è sottoposto il calciatore e che hanno evidenziato una lesione al muscolo soleo della gamba sinistra. Come si legge dal comunicato diffuso dal club rossonero, Antonelli "sosterrà nuovi esami medici tra circa 2 settimane per stabilirne l'evoluzione". Come detto, per infortunio del genere i tempi di recupero sono di circa un mese.

B.D.S.