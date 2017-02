Empoli, la rabbia di El Kaddouri: "Dovevano credere di più in me"

02/02/2017 15:01

EMPOLI EL KADDOURI NAPOLI / Conferenza stampa di presentazione per Omar El Kaddouri passato dal Napoli all'Empoli nell'ultimo giorno di mercato. Proprio agli azzurri il trequartista rivolge qualche frecciatina: "Sono contento di essere qui, ho voglia di giocare dopo averlo fatto poco nell'ultimo anno e mezzo. Empoli è la società perfetta. Trabzonspor? E' un problema che non esiste, loro non hanno niente in mano. La fotografia risale all'inizio di gennaio. Ora penso all'Empoli che mi darà la possibilità di giocare dietro l'attaccante, nel mio ruolo naturale. In otto anni in Italia l'ho fatto soltanto al Brescia. Ho molta rabbia: avrei meritato qualcosa di più ma ho sempre rispettato le scelte dell'allenatore. Ora voglio dimostrare che qualcuno doveva credere di più in me".

B.D.S.