Calciomercato Juventus, irruzione Milan a centrocampo

02/02/2017 14:52

CALCIOMERCATO JUVENTUS TOLISSO MILAN / La sessione invernale di trasferimenti ha chiuso i battenti meno di 48 ore fa, ma le dinamiche di mercato sono già proiettate verso l'estate. L'Inter e il Milan non vedono l'ora di poter sfruttare appieno le potenzialità delle nuove proprietà cinesi e si preparano a dare battaglia allo strapotere economico della Juventus, che in questi anni si è sempre laureata come la regina del calciomercato. La compagine rossonera, in particolare, è pronta ad entrare in rotta di collisione con i bianconeri, soprattutto per quanto riguarda i centrocampisti. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', infatti, il nome di Corentin Tolisso sta diventando sempre più di moda in casa Millan.

D.T.